El accesorio de Jimena Barón que llamó la atención de sus seguidores

View this post on Instagram

Me encantas asiu0301 natural, estau0301 demasiado natural que horror, bue debe tener Photoshop. Estau0301 bueno porque se muestra como es, muestra mucho, que se joda ella expone su vida. Gracias por mostrarte como sos, sos pateu0301tica, sos un ejemplo, me decepcionaste, si fuera mamau0301 me gustariu0301a ser como vos, pobre tu hijo. Que diosa, que asco estau0301 toda operada, y asiu0301 y todo los tipos la dejan, jajajaja, muy flaca se le ven las costillas, estau0301s mau0301s gordita no? Sos un cago de risa, debe ser infumable. Pobre mina, sos tan auteu0301ntica, sos re falsa, sos una persona increiu0301ble, sos una hija de puta, gracias por decir lo que pensas, cerra el orto, tonta, cobra, mentirosa, empoderada, insegura, sorora, soreta, sos tan genuina, agarrau0301 un libro tarada, estau0301s aprendiendo, esa doble moral no te la robo, sos humana todos nos equivocamos, nadie te cree, sos increiu0301ble, sos una hipou0301crita, sos re generosa, sos una rata nena paga algo, admiro tu constancia, sos hegemou0301nica, no aporta una mierda lo que subiu0301s, gracias por tu ayuda, antes eras mau0301s linda, eras un asco se nota que tenes plata, dejau0301 de robar, te lo re mereces, porque no tenes un departamento mau0301s grande? Gracias por compartir tu vida, viviu0301s del afuera, es necesario? dejau0301 que suban recetas los cocineros, gracias por la receta, amo tu culo, deja de mostrar el culo idiota, que puta, que dijo? Es una pelotuda, se hace la copada, sos tan copada, es una forra, es una genia, cancelada, idola, que verguu0308enza, que orgullo, no te sigo mau0301s, te empece a seguir ahora, te odio, te agradezco tanto, antes no te bancaba, antes te amaba, ahora te amo.