Durísima: Luciana Salazar apuntó contra Romina Malaspina

Muy grande ha sido el revuelo mediático que se generó luego de que Romina Malaspina apareciera en la pantalla de Canal 26 con un top transparente en el que dejaba poco a la imaginación de los televidentes.

Una larga lista de mujeres fueron las que salieron a criticarla, entre ellas Sol Pérez, Agustina Kampfer, Amalia Granata, Celeste Muriega y ahora, se suma Luciana Salazar.

La rubia recientemente le ha dado un giro a su carrera y se incorporó a la mesa de 'Polémica en el bar', es por eso que no se quedó callada al ver las imágenes de la joven conductora. “Somos muchas chicas las que estamos luchando para que entiendan que ser sexy no impide que una pueda hablar y tener pensamientos o que pueda mostrar lo que sabe”, comenzó hablando en el programa radial de Fernanda Iglesias.

“Tal vez ella, en ese momento, no estaba preparada para comunicar lo que tenía que comunicar, que era el tema del Merval y ella lo confundió con la Bolsa de Wall Street. Ahí es donde los hombres se empiezan a reír de nosotras y eso es lo que no me gusta. A mí lo que me gusta es que podamos demostrar que somos sexys pero que también hay preparación. Ahí es donde nos diferenciamos y a los hombres los dejamos con la boca cerrada. Eso es por lo que estamos luchando mucho”, comentó sobre lo ocurrido con Malaspina en la pantalla chica.

Salazar aclaró que no conoce a la modelo pero que a pesar de ello considera que debe ser una excelente persona y agregó: "cuando nos pasan esas cosas, nosotras tenemos que decir: 'Yo me puedo poner eso y mira cómo te muestro que soy sólida y que puedo hablar de cualquier cosa'. Entonces, no te pueden decir nada. Si igual se meten con la vestimenta, ahí sí te están cosificando".