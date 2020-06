Dejó mudos a todos: Nazarena Velez se declaró bisexual

Nazarena Vélez no deja de sorprender día a día a su público. Recientemente la mediática ha incursionado como youtuber para combatir el aburrimiento. Cada vez que publica un video es furor por las fuertes declaraciones que realiza. Esta vez, no fue la excepción, ya que sorprendió con una revelación que dejó mudos a varios.

"Más de una vez me he sentido atraída a una mujer. No tenía un canal de YouTube para contarlo y no tenía ganas de que los pelotudos que estén mirando en un programa de televisión, me prejuzguen. No quería que dijeran 'esto lo hace por prensa’. Mi vida privada, es privada. Me lo guarde hasta hoy", comenzó relatando en su video.

“Yo tuve dos experiencias con chicas", continuó relatando. Se considera heterosexual según la sociedad, pero debido a sus vivencias se ve bisexual. "Yo soy yo, y después lo que me guste en la cama, es un temita mío", enfatizó en su relato.

"A mí las mujeres me encantan. Me parecen hermosas. Somos hermosas. Esto me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer en todas sus facetas y aspectos", comentó.

Se encargó de relatar las experiencias que tuvo con dos mujeres, cómo conoció a cada una y de qué manera se animó a experimentar con el mismo sexo.

Para cerrar el video de 17 minutos de duración Nazarena hizo reflexionó: "Nunca te reprimas. Te lo cuento con una sonrisa y el lindo recuerdo para que te atrevas a vivir lo que tengas ganas de vivir, sin sentir que te van a prejuzgar. Si hoy hago este video con 45 años y tres hijos, es porque todo me chupa un huevo, y eso es lo que te tiene que pasar a vos. Tenés que vivir el amor como quieras y con quien quieras, siempre".