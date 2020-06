¡Al descubierto! Sol Pérez incendió las redes frente al espejo

Sol Pérez enamora día a día cada vez más a sus seguidores. Es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Hoy, se la ve muy cómoda en su nuevo rol como conductora del noticiero de Canal 26.

Hace horas salió a defenderse en Twitter porque varios usuarios la compararon con su compañera Romina Malaspina. "Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme. Saludos", escribió.

Cada vez que comparte contenido en sus redes, éstos son furor por las grandes repercusiones que tienen. Sus rutinas de entrenamiento, videos bailando y los increíbles looks son algo de lo que sus más de 5 millones de seguidores pueden apreciar.

Hace horas subió una foto frente al espejo que cualquiera podría creer que fue tomada un clásico día de verano.

Se la ve en ropa interior con un espectacular buzo corto. La publicación enamoró a más de uno y recibió cientos de halagos: "cualquier cosa te queda bien te amo", "La más hermosa del mundo", "estás radiante".