¡OMG! La curiosa adivinanza de Stephanie Demner

Stephanie Demner es un claro ejemplo de belleza argentina. Se hizo conocida mediáticamente gracias a la relación que mantuvo años atrás con el tenista Juan Martín del Potro.

Día a día sorprende a sus seguidores en su Instagram con increíbles sorteos. Útiles escolares, ropa, medias cancheras, termos, agendas, ropa interior son algunas de las cosas que la influencer regala a quienes la siguen.

Son más de un millón los que pueden participar y quienes pueden apreciar el contenido que comparte: sus increíbles looks, videos graciosos y postales con su pareja.

La modelo se encuentra actualmente en una relación con el tenista Guido Pella, con quien ya tienen planeado casarse prontamente.

Hace horas subió una foto en zapatillas con una enteriza negra transparente y una adivinanza que fue furor entre sus fanáticos.

"Quién es algo y nada a la vez?", escribió en la publicación. Los comentarios no tardaron en llegar: "Perdón... me distraje con la foto... no la escuche! Me repite la pregunta!?", "El pez", "Potra", fueron algunos.