Susana sorprendió a todos con su nuevo talento

Susana Giménez siempre se ha caracterizado por no ser muy buena cocinera. De hecho, ella misma se ha definido como una "inútil" a la hora de enfrentarse al desafío culinario. Al parecer, en este último tiempo tuvo que hacerle frente a las limitaciones que ella misma se había impuesto y se dio cuenta que estaba equivocada.

Recientemente la diva reveló haber aprendido a hacer un pollo y que tuvo miedo de prender el horno. Junto a Marley, en "Por el mundo" se animó a hacer en vivo una tortilla de papas desde la intimidad de su casa.

Ahora Susana sorprendió a todos con una receta que subió en su cuenta de Instagram. "Sé que muchos (como yo) están dando sus primeros pasos en la cocina", comenzó relatando.

Compartió una foto de una tostada de espinaca con huevo poché que según ella, es una de sus favoritas.

Le pedí la señora que cocina exquisito en La Mary que me pase algunas de mis recetas favoritas para compartirlas con ustedes. No dejen de probarlas, me lo van agradecer…