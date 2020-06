Noelia Marzol prendió fuego Instagram desde su cama

Noelia Marzol continúa dando de qué hablar con el contenido que sube diariamente a su cuenta de Instagram. Su salto a la fama fue de la mano de Marley y desde ese momento su carrera no paró de ir en ascenso.

Hace días protagonizó un polémico episodio por un contundente mensaje que compartió. Noelia subió un video en ropa interior a sus redes y fue eliminado. Luego de que se lo dieran de baja por segunda vez, la actriz redobló la apuesta y volvió a subirlo pero en esa oportunidad, vestida. Su mensaje estaba relacionado con las mujeres y con la necesidad imperante de romper prejuicios.

Recientemente confirmó que anhela convertirse en madre y que lo hará con un donante ya que su novio no está preparado para el momento. "Ramiro es más chico, jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que no tenga ganas", reveló.

En las últimas horas compartió una osada foto desde la intimidad de su habitación. Se la ve arriba de su cama con un hermoso conjunto de ropa interior negro que utiliza en la producción que está llevando a cabo de manera virtual José María Muscari.