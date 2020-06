¡Es tendencia! Nazarena Vélez llamó la atención por sus dichos

Nazarena Vélez se ha caracterizado siempre por no guardarse nada y decir todo lo que piensa. En esta oportunidad la mediática se vio envuelta en un escándalo por su reciente participación en el programa conducido por Mariana Fabbiani, Mamushka.

La actriz participó junto a su hija, Barbie Pucheta y Twitter explotó por las fuertes críticas al aspecto físico de la mediática. También hubo quienes la defendieron y tildaron de retrógrados ese tipo de comportamientos en redes sociales.

A Nazarena Vélez le dió positivo el test de COMID19 #Mamushka pic.twitter.com/KCcp5HpziI — uD83DuDC9CuD83DuDC9A ALITA © ?uD83EuDDE1 (@MejorAlitoOk) June 9, 2020

En serio la gente se esta riendo del cuerpo de Nazarena Velez? Osea 2020 y estas cosas siguen pasando? Por qué no se ocupa cada uno de lo suyo y dejan vivir a la gente en paz — F???????? (@floraliniers) June 9, 2020

Vélez no se quedó callada y ella misma bromeó sobre el tema al decir que ella era una "mamushka más" del programa haciendo alusión a su figura.

Soy una Mamushka más??

pero FELIZ uD83DuDE01

Pasen y chupen

(qué hay carne para tod@s)

Se tenía que decir y se dijouD83DuDCAA pic.twitter.com/OG7l40UGAz — Nazarena Vélez (@veleznazarena) June 9, 2020

Como las críticas no mermaron, la mediática decidió filmarse y realizar un descargo. "Soy TT en Twitter porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda... Me chupan los huevos que no tengo. Me diverten. Soy una Mamushka más. Es la sociedad de mierda que les dejamos a los más chiquitos", comenzó el video que subió a YouTube.