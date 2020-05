Puro amor: el festejo de cumpleaños de Gime Accardi junto a su novio

View this post on Instagram

Tan espontau0301nea, verdadera, divertida, generosa, graciosa, inteligente, talentosa, grunu0303ona, hermosa, reidora, mejor amiga, companu0303era, leona, justa, perfecta e imperfecta. Vos. Mujer empoderada y siempre con amor, deseo que seas feliz hoy y siempre. Mereces eso y mas. Te admiro y te amo @gimeaccardi ud83dude4cud83cudffbu2764ufe0fud83dude4fud83cudffc