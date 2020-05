"Creí que me mataba", la fuerte confesión de Patricia Sosa

View this post on Instagram

u00a1Feliz dia de la patria! Aguante ARGENTINA. u201cAlliu0301 donde partir es imposible/ donde permanecer es necesario/Donde nunca se estau0301 del todo solo / donde cualquier umbral es la morada/ Alliu0301 donde se quiere arar y dar un hijo/ Alliu0301 donde se quiere moriru2026 alliu0301 estau0301 la Patriau201d. Mariano Moreno 25 de mayo 2010-2020ud83cudde6ud83cuddf7ud83cudde6ud83cuddf7ud83cudde6ud83cuddf7ud83cudde6ud83cuddf7