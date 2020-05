El llamativo festejo de cumpleaños de Luisana Lopilato

View this post on Instagram

Quiero agradecerles a todos los que me escribieron por mi cumpleau00f1os, fue un festejo atu00edpico de verdad pero estoy MUY agradecida por haberlo podido compartir con las 4 personas que mu00e1s amo en el mundo ud83dude0d, por haber podido hablar con mi familia en Argentina y por todo el amor que recibu00ed u00a1los quiero! ud83dude48 . I want to thank everyone who wished me a happy birthday, it was an atypical one, yes, but I couldnu0026#39;t be more grateful for spending it with my kids and husband ud83dude0d, for getting the chance to enjoy a video-call my family in Argentina and for all the love that I received from you. I love you all ud83dude48! #luspirit