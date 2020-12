Omitió el pantalón: la foto de Flor Peña que cautivó a todos

La actriz de 45 años, Florencia Peña, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la semana de Masterchef Celebrity al haber sido invitada. La conductora de “Flor de equipo” le dedicó un sentido mensaje a Claudia Villafañe que no pudo contener las lágrimas.

“Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos” y “A mí me encantó la empanada, no soy chef, pero lo que más me gusta de todo es verte a vos, es re lindo verte acá. Sos la madre de todo el certamen, sos una hermosa mujer y se te nota” fueron algunas de las frases de Flor hacia Villafañe.

Hace unos instantes, Florencia compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la blonda posando en una escaleras.



“Se viene fin de año y te mereces tener lo mejor ❤️💣 La maquinita corporal de @tiendaspa_ es una bomba para que puedas cuidarte desde casa 👌🏻 Yo la uso 2 veces por semana con sesiones de 5 minutos localizado. Es práctica y muuuyy fácil de usar 🤗” fue el epígrafe que eligió Florencia Peña para acompañar su posteo.

Esta publicación de la colega de la ex esposa de Mariano Otero se llenó rápidamente de likes superando los 30 mil en tan solo minutos.