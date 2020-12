Scottie Pippen destruye "The Last Dance" con una dura frase sobre Jordan

The Last Dance pudo haber sido un objeto televisivo muy elaborado pero las críticas han llegado por todas partes en las semanas y meses posteriores a su estreno. La serie repasó los años dorados de Chicago Bulls y a un Michael Jordan como el jugador más grande de la historia, por encima del propio equipo.

Y este último aspecto no le gustó a otro de los protagonistas de ese inolvidable cuadro de la década de los noventa, Scottie Pippen, que en una entrevista con The Guardian aseguró que la pieza audiovisual fue "contraproducente".

"Se trató más de Michael buscando enaltecerse y ser glorificado. De alguna manera salió un poco por la culata, porque la gente pudo ver cuál era su personalidad", disparó.

En la misma línea, agregó: "No creo que The Last Dance sea tan fiel a lo que se logró en una de las mejores épocas del baloncesto, por dos de los mejores jugadores de todos los tiempos y lo que algunos llaman el mejor equipo de todos los tiempos. Estas cosas realmente no salieron del documental".

De hecho, el legendario jugador aseguró que pudo hablarlo cara a cara con Jordan: "Le dije a que no estaba muy satisfecho con The Last Dance. Él lo aceptó y me dijo 'oye, tienes razón', pero eso fue todo", para luego agregar que "crecimos juntos y nos defendimos. Ese respeto que teníamos en la cancha, esa competitividad que llevamos a la cima, fue especial".