Peligra la reunión de Friends: ex novia de Matthew Perry revela su problema con las sustancias

Kayti Edwards, ex pareja de Matthew Perry ha revelado recientemente los graves problemas de adicción del actor al periódico The Sun, incluso afirmando que: “Estaba embarazada de cinco meses y me enviaba a conseguir sustancias para él”.

Ante tales revelaciones la reunión del elenco original de Friends por HBO Max parece pender de un hilo. Recientemente la serie clásica de los ´90 volvió a estar en los radares de todos por el paso de su catalogo completo de Netflix a HBO Max, lo que se esperaba desembarcara junto con la mencionada reunión.

Edwards fue pareja de Matthew Perry hace más de 10 años atrás, allá por la década de los 2000. Ahora ha revelado escabrosos detalles del pasado del actor. “Estaba de cinco meses y consiguiendo cosas para él. Él me decía: Nadie va a detener a una niña embarazada. No te preocupes’”, confiesa la mujer.

Incluso revela que en ese momento ella pensaba que estaba ayudando a Perry para que no fuera atrapado por la policía o los paparazzi, asegurando: “Miro hacia atrás y pienso, ‘¿Qué clase de amiga era?’ Pero quería ayudarlo” relata con detalle Edwards a The Sun.

A las claras el protagonista de Friends tenía un cierto poder y ejercía manipulación sobre quien en ese momento era una joven. “Me daría este sentimiento de culpa como, ‘Si no me traes esto, iré yo mismo y caminaré al centro’. Yo estaba como, ‘No, no, no, lo haré por ti’ porque no quería que en su estado mental condujera o deambulara por las calles. Nuestra relación se volvió tóxica, no podría decir que no”, finaliza su testimonio Kayti Edwards.