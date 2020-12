La terminante e histórica decisión sobre el consumo de marihuana en la NBA

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han acordado que no se realicen pruebas aleatorias de detección de marihuana entre los jugadores esta temporada. Este hecho histórico fue anunciado en un comunicado firmado por Mike Bass, portavoz de la NBA.

"Debido a las circunstancias inusuales en conjunción con la pandemia, hemos acordado con la NBPA suspender las pruebas aleatorias de marihuana para la temporada 2020-21 y enfocar nuestro programa de pruebas aleatorias en productos que mejoran el rendimiento y drogas de abuso", sostiene el escrito.

En los últimos años, muchos han sido los jugadores, entrenadores y hasta directivos que se han manifestado a favor del consumo de marihuana y en contra de las sanciones que se imponen desde la NBA. Y, tras esta nueva medida, confían en que se transforme en una política definitiva y se elimine definitivamente al cannabis de la lista de sustancias prohibidas.

Kevin Durant.

"La marihuana debería estar a ese nivel. No es dañina para nadie, simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera deberíamos estar hablando de esto”, dijo Kevin Durant en una entrevista que concedió al podcast All The Smoke.

La política actual determina que los jugadores serán suspendidos cinco partidos si dan positivo tres veces, con multas y un programa antidrogas para los dos primeros positivos. Solo se someten a test para detectar todo tipo de drogas cuatro veces por temporada.