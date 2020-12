Se olvidó el pantalón: Kourtney Kardashian se llevó todos los suspiros

La empresaria y personalidad de televisión estadounidense de 41 años, Kourtney Mary Kardashian, es la mayor de las famosas hermanas. Luego de muchas idas y vueltas, actualmente continúa en pareja con el actor Scott Disick con quien tiene tres hijos.

Este pasado viernes, Kim Kardashian compartió un recuerdo épico junto a su hermana. Se trata de una foto donde ambas muestran algunas tendencias de los 90 como las cejas depiladas, las pinzas para el cabello y una colorida sombra de ojos.

Recientemente, se ha visto un coqueteo virtual entre el actor venezolano Edgar Ramírez y Kourtney Kardashian. Ambos se comentan imágenes y se den likes a varias fotografías. Scott Disick no se ha pronunciado al respecto por el momento.

En las últimas horas, la mayor de las Kardashian compartió una imagen en su cuenta de Instagram con más de 100 millones de seguidores. En ella se ve a una de las protagonistas del reality Keeping Up With The Kardashians luciendo un traje de baño verde manzana.

“Patear la costa de poosh” fue el texto que eligió la hija de Kris Jenner para colgar esta imagen andando en skate. En pocos minutos, la pic alcanzó el medio millón de likes y cientos de comentarios. “Preciosa”, “Bebé” y “Guau” fueron solo algunos de ellos.