Preciosa: Mala Rodríguez se abrió el saco y cautivó con lo que enseñó

Mala Rodríguez es, sin lugar a la menor duda, la cantante de rap española más exitosa de las últimas décadas: cuenta con más de 200 mil copias certificadas vendidas. No hay manera que pase desapercibida, su peculiar estilo aflamencado y su imponente belleza la hacen sobresalir siempre.

"Bienvenidos a mi habitación (welcome to my room)", se puede leer en la descripción de su cuenta de Instagram donde la siguen más de un millón de personas. Cada vez que comparte los fabulosos looks que luce sus fanáticos enloquecen y la llenan de likes y halagos.

Pena es uno de sus últimos lanzamientos que en estos días suena en todos lados. El single lo interpreta junto al músico español Cecilio G y hasta el momento, ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.

En las últimas horas, Mala sorprendió a los internautas con una increíble postal. La cantante posó para la cámara y su look dejó boquiabierto a más de uno. En la instantánea se la puede ver a la intérprete de Contigo con un hermoso saco, el cual se abrió y enseñó un fabuloso vestido rojo que lució combinado con unas bucaneras acordonadas del mismo color.