OMG: Estocolmo de 'La Casa de Papel' revoluciona la red sin pantalones

Esther Acebo no para de dar de qué hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales. Es, sin lugar a dudas, una de las actrices españolas más hermosa. A la hora de enseñar su belleza no escatima nada y sus seguidores enloquecen.

La madrileña de 37 años de edad se hizo conocida mundialmente gracias a su participación en La Casa de Papel, la exitosa serie de Netflix que ya se está preparando para lanzar su quinta temporada.

Si bien al principio de la tira no tuvo mucho protagonismo al interpretar a Mónica Gaztambide, cuando se sumó a la banda del profesor como Estocolmo, supo cautivar rápidamente el corazón de millones de fanáticos.

En su cuenta de Instagram la siguen más de 6 millones de personas que la llenan de likes y halagos cada vez que comparte nuevo material. En las últimas horas, subió una instantánea que dio mucho de qué hablar. "No estaba posando. No estaba haciendo nada. Supongo que a veces es importante hacer eso. Nada", escribió junto a la postal que cosechó cerca de 300 mil 'me gusta'.