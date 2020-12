Con una diminuta bikini blanca: el video de Greeicy Rendón que cautivó a todos

La actriz y cantante colombiana de 28 años, Greeicy Rendón, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a sus millones de followers de alrededor del planeta.

“Los que me CONOCEN saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. Este video fue hace casi...... un mes y medio creo. No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita pero @carolinagiraldov me obligo prácticamente a hacer este video jajajaja, me dijo: pero si te ves hermosa!!!! el lugar está precioso!!!! la luz... Baila que a la gente le gusta verte bailar!!!!!! Pero yo... Sentía todo lo contrario.” inició Greeicy con el extenso mensaje que acompañó su grabación.

“NO COMPARTÍ el video porque como les dije antes por lo general prefiero no fingir y yo que me conozco taaaaanto vuelvo a ver este video y lo percibo... se que estaba fingiendo en ese momento; pero hoy lo comparto porque gracias a ver este video reconfirmo lo PODEROSA que es la mente y como aunque a veces es nuestra MEJOR ALIADA también puede convertirse en nuestra peor enemiga.” continuó Greeicy Rendón.



“No porque lo entienda, significa que logre controlarla pero si que tengo la CONSCIENCIA de saber cuando es más mi cabeza que la realidad... y así salgo más rápido de esos huecos ♥️ LOS QUIERO MUCHO COMPAÑEROS.” finalizó Rendón.

“Te queremos mi nena linda!! Creo que todos en algún momento nos hemos sentido así!!🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️🤗😘😍” , “Bella! Hace parte de la vida, todo nos enseña...eres pura luz ✨💛” y “NO puedo contigoooo!! DIVINA! 🤤😍❤️ Dios te cuide!” fueron algunos de los miles de mensajes que recibió la pareja de Mike Bahía en su posteo de Instagram.