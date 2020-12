Casi muestra de más: Anitta posó para la cámara y sorprendió a todos

Larissa de Macedo Machado o más conocida por su nombre artístico Anitta no para de dar de qué hablar con el contenido que comparte en sus redes sociales. Es una de las figuras internacionales del mundo de la música más hermosa y que mayor revuelo causa en la web cuando da señales de vida.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 50 millones de personas, se dedica a subir parte de sus videoclips, asombrosas producciones de fotos y los increíbles looks que luce. Cada vez que lo hace, sus fanáticos enloquecen y la llenan de likes.

La cantante brasilera de 27 años de edad es capaz de atravesar cualquier pantalla con su voz y conquistar corazones en un segundo. Su trabajo más reciente es Me Gusta junto a los raperos Cardi B y Myke Towers. El single se lanzó en septiembre y al momento, ya cuenta con más de 79 millones de reproducciones en YouTube.

En las últimas horas, Anitta compartió el outfit que eligió para los 40 Music Awards 2020 y dejó boquiabierto a más de uno de los internautas. "No gané el premio pero tengo nominaciones y me puse demasiado guapa para no postear la foto", escribió junto a la instantánea que cosechó más de 700 mil likes.