Desde de su cama: Danna Paola íntima y acompañada ¿por quién?

La actriz, cantante, modelo y compositora Mexicana de tan solo 25 años, Danna Paola, se encuentra en boca de todos por una nueva publicación que realizo en su cuenta de la red social de la camarita.



Usualmente cuando Danna Paola Rivera Munguía, como la bautizaron sus padres, realiza un posteo en Instagram; dicha red social se revoluciona por los más de 28 millones de seguidores que la actriz posee.

Pero esta vez el revuelo se desató por el mensaje que acompañaba dicha publicación, el mismo dice lo siguiente: “And you've seen all my darkest fears. Like you've known me for a thousand years... “ it’s always been you.

La misiva puede traducirse como: "Y tu has visto todos mis miedos más oscuros. Como si me conocieras desde hace mil años..." Siempre has sido tu. Ante tal mensaje los fans no pudieron evitar preguntarse a quién estaba dedicado tan romántico recado.

Bueno, afortunadamente el misterio se develó en la misma publicación, o mejor dicho en las imágenes que acompañaron dicho mensaje. En las fotografías publicadas en Instagram podemos ver a Danna Paola en su cama con tan solo una sudadera y acompañada de su hermoso perrito, el destinatario de todo el amor de la talentosa estrella.