Agotada: así descansa Gal Gadot sobre su sofá en un hermoso vestido corto

Si hay alguien que no descansa en la industria dfel entretenimiento es Gal Gadot, entre los re shots del Snyder Cut de Liga de la Justicia y las promociones para Wonder Woman 1984 esta mujer verdaderamente no para.



Y si repasamos su vida notaremos que es una constante, no solo una repercusión de la fama mundial de la que goza actualmente. Es por esto que se ha ganado su descanso tal y como lo muestra en Instagram.

Veamos, Gal Gadot Versano -tal es su nombre completo- con tan solo 18 años ganó el título de Miss Israel 2004 y tras esto representó a Israel en el concurso de Miss Universo 2004. Luego de esto sirvió 2 años en las Fuerzas de Defensa Israelíes como instructora de combate.

Al finalizar su servicio en las fuerzas inició sus estudios en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad IDC Herzliya; a la par de esto avanzaba con sus carreras de modelo y actriz. Ya para 2009 llegó el papel de Gisele Yashar en Fast & Furious, y el resto es historia conocida.

Así que si alguien se merece sus descansos es sin lugar a dudas Gal Gadot, quien ha sorprendido a todos su seguidores con una fotografía publicada en Instagram. En la imagen podemos verla espléndida como siempre en un vestido casual de lino hermoso, con una actitud relajada y un trago en la mano. el posteo que acompaña esta publicación reza: The calm before the storm... (La calma que antecede a la tormenta).