Sin pantalón: Úrsula Corberó se llevó todas las miradas

La actriz española de 31 años, Úrsula Corberó, es una de las mujeres más bellas del planeta y así lo demuestra en cada uno de sus posteos en las redes sociales.

Hace unas horas, Úrsula compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías que se llevaron todas las miradas de sus millones de fanáticos. En una de ella se puede observar a la europea posando sobre unas escaleras desplegando toda su belleza.

“Bye 2020 see you in hell 💫Feliz 2021 a tod@s el año que viene será increíble 🌹” fue el texto que eligió Úrsula Corberó para acompañar sus instantáneas.

“Wow que muñeca no? Feliz año divi 💯”, “TE QUIEROOOO “ y “Maseratiii” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió Corberó en su publicación.

Las mencionadas y recientes imágenes de la pareja del “Chino” Darín cosecharon con facilidad más de 803 mil likes en la red de la camarita.