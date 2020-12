Por estos dos motivos, la temporada 2021 de la MLB podría cancelarse

La temporada 2020 de MLB estuvo a punto de no llevarse acabo debido a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, lo cuál sólo exacerbó los problemas que ya había entre los peloteros, representados por el sindicato, la MLBPA, y los dueños de los equipos de Grandes Ligas.

Incluso se ha reportado que debido a éstos desacuerdos, la temporada de Grandes Ligas podría retrasarse y no comenzar a tiempo. Chris Rose, ha dicho a la estación de radio The Fan 92.3 que los dueños y los peloteros están muy alejados en sus intereses y podrían poner en riesgo la integridad de la liga.

"Estoy bastante preocupado por lo que está pasando con el beisbol. Los últimos 12 meses han sido muy difíciles, muy pero muy difíciles. Hay muy poca confianza entre ambas partes (sindicato y dueños)", dijo el cronista de MLB Network.

Y continuó: "Los jugadores ven a los dueños cómo unos tacaños que no quieren pagarles salarios justos y que están dispuestos en reducir una campaña regular para no tener que pagarles completo. Es muy difícil, no espero honestamente que la temporada comience a tiempo.

El arranque de la MLB está planeado para el próximo mes de febrero, pero ante los desacuerdos, se podría retrasar su inicio, o incluso cancelarse la campaña.