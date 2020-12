La desafiante propuesta de Oscar de la Hoya a Floyd Mayweather

Oscar de la Hoya no vivió el mejor 2020, no sólo por no poder regresar al ring como había anticipado desde el año pasado, sino también por ver rota su relación con Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, el "Golden Boy" mantiene la idea de regresar para sostener una pelea con Floyd Mayweather Jr.

De la Hoya habló en entrevista para Fight Hub TV donde fue cuestionado sobre si le gustaría pelear ante el Canelo, quien acaba de ser nominado a boxeador del año tras su contundente victoria ante Callum Smith. Dijo que sería un buen desafío, pero preferiría ir por Mayweather, quien es el único que ha logrado vencer al tapatío.

"Siempre me he enorgullecido de luchar contra los mejores, y ¿por qué perseguir al segundo mejor? ¿Por qué no perseguir al tipo que lo derrotó? ¿Por qué no perseguir a (Floyd) Mayweather, por ejemplo, en una pelea de venganza? Eso es algo muy intrigante. Veremos cómo me siento, y luego lo tomaremos de allí", señaló.

"Cualquier pelea que hayas perdido o que estuvo cerca de ser ganada, siempre es una espina que se queda clavada", afirmó el ahora promotor que se siente fuerte para volver a pelear: "Siento fuertemente que con la forma en que me siento, la forma en que entreno y la forma en que se desarrollan las cosas, podría ser muy interesante". (Marca)