Una leyenda de la UFC podría volver del retiro para ¿pelear con McGregor?

Khabib Nurmagomedov no se cierra a un posible regreso a los octágonos y señaló en entrevista con Match TV que espera que su cinturón esté en disputa entre Conor McGregor y Dustin Poirer en el UFC 257.

"Estamos en contacto con Dana White, no hemos discutido por qué el cinturón no está vacante. Aparentemente quieren que vuelva. Llevo nueve años ahí, ya hay una historia, una base de aficionados, sus deseos son claros", dijo. Y reveló: "No ocultaré el hecho de que si me ofrecen regresar, ofrecen condiciones, y combatientes... Pronto nos reuniremos con Dana, hablaremos".

De ser ciertas sus palabras, la petición que este mismo lunes había hecho John Kavanagh, entrenador de Conor, y el propio Poirier se verá cumplida y el duelo del 23 de enero, en la Fight Island sería más importante. Khabib ya no será campeón, pero ¿hay opciones de verlo en activo?

El rumor de que él y George St-Pierre estarían dispuestos a salir del retiro para pelear siempre ha estado, pero él quiso zanjarlo. "Solo aceptaría una pelea contra Muhammad Ali, pero él ya no está con nosotros", concluyó.