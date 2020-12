¿Qué animal ves primero?: asombrosa y sencilla prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad y los test psicológicos se convirtieron en un verdadero fenómeno en los últimos meses en las redes sociales. Cada vez que aparece un nuevo reto, todos los internautas quieren realizarlo por los asombrosos resultados que, en pocos segundos, arroja. Por ello, en esta oportunidad te proponemos uno que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser de manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que dice de ti? Solo debes observar el dibujo y el primer animal que veas te dará todas las respuestas que estás buscando. ¡Deja que tu ojo haga todo el trabajo! ¡No hagas trampa!

León: eres una persona que se destaca por su independencia. No soportas no poder tener el control de las situaciones, cuando esto ocurre no sabes bien cómo reaccionar y te desorientas. Rara vez te importa lo que los demás opinen sobre ti ya que tienes bien en claro quién eres y el propósito que tienes en tu vida. Lo más importante para ti es la libertad, huyes de los espacios en los que no la tienes y detestas que te digan qué hacer. Tienes el foco puesto en tu propia felicidad y no buscas aparentar nada.

Tigre: eres alguien que se destaca por su franqueza, incluso muchas veces pecas por honesto. No tienes problema en decir lo que piensas sin filtro y esto, en reiteradas ocasiones, te ha traído fuertes dolores de cabeza. Detestas la hipocresía y la falsedad. Eres una persona sumamente responsable con todo lo que emprendes y estás muy enfocado en tu propio crecimiento personal. Eres muy proactivo y constantemente estás en la búsqueda de nuevos desafíos.