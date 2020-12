Lo comparan con Messi, nació en México y reveló por qué rechazó al Tri

Luka Romero es una de las mayores promesas del fútbol mundial luego de haber debutado con 15 años en la liga española. El jugador del Mallorca nació en México, pero por la nacionalidad de su padre (argentino) y los años que ha vivido en España puede escoger por jugar para las tres selecciones.

Durante una entrevista realizada por el diario Clarín, el jugador despejó la incógnita, repitió que quiere jugar con la Selección Argentina y explicó los motivos de su rechazo al Tri: "La Argentina fue la que primero se fijó en mí y me llamó. Me gustó mucho cuando estuve y voy a estar en la Selección hasta que no me quiera más".

"Fui a una reunión con España porque por respeto siempre hay que escuchar a todo el mundo. Pero les agradecí y les dije que quería estar en la Selección Argentina. De México también me llamaron y fuimos a una comida, pero también les dije lo mismo", reveló.

Además, confesó que no le gusta que le llamen Messi mexicano, ya que él quiere hacer la historia con su propio nombre. "Me alegra que me comparen con Leo, pero prefiero ser Luka y formar mi propia historia en el fútbol", dijo y contó una anécdota sobre el día que tuvo la oportunidad de conocerlo: "Lo vi el día que jugamos contra el Barcelona, pero no me animé a saludarlo".

Luka, para cerrar, recordó su sentir cuando anotó su primer gol ante el Logroñés: "Ni vi entrar la pelota. Controlé y le pegué, ni lo pensé. Apenas le pegué a la pelota yo ya estaba mirando para el otro lado para festejar, se me nubló todo, ja. Empecé a correr y me puse a llorar de pensar todo. Me pasaron muchas cosas en poco tiempo. Se dio todo junto en el último año".