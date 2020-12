Te dejará sin aliento: la impactante producción de fotos de Pamela Anderson

Si tuviéramos que coronar a una reina de los afamados años ´90, sin duda alguna el primer nombre que pensaríamos es el de la icónica blonda Pamela Anderson.



La estrella de la clásica serie BayWatch, aunque lejos de los set de filmación, se mantiene más que vigente gracias en mayor parte a las redes sociales, particularmente Instagram.



A sus 53 años, la actriz oriunda de Canadá que supiera ser la conejita Playboy más conocida y preferida a nivel mundial, ha compartido algunas instantáneas de una vieja producción fotográfica que ha causado que sus fans no puedan salir de su asombro.

Parafraseando a Edward Estlin Cummings, Pamela Anderson ha elegido dejar el siguiente mensaje a sus seguidores:

“Trust your heart

if the seas catch fire,

live by love

though the stars

walk backward.”

"Confía en tu corazón

si los mares se incendian,

vive por amor

aunque las estrellas

caminen hacia atrás." E.E. Cummings

La pronta respuesta de sus fans, llenó de elogios la caja de comentarios de Instagram con mensajes como: Ohhhh la la la la la la!, Pose marca registrada✍️🌹, 🔥😍🔥😍🔥😍🔥, Te ves muy bien Pamela.