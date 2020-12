¿Qué es lo primero que ves en el dibujo?: asombrosa prueba de personalidad

En los últimos meses, las pruebas de personalidad y los test psicológicos ganaron una enorme cantidad de adeptos en las redes sociales. Los asombrosos resultados que arrojan, en cuestión de milésimas de segundos, sorprendieron a millones de internautas. Es por eso que, en esta oportunidad, te proponemos un nuevo reto que te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Te animas a descubrir lo que dice de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y aquello que captes en primer lugar te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa y hazle caso a lo que tu ojo observe a primera vista!

Casa: eres una persona muy tranquila y reservada con su vida privada. No sueles enseñarle tus sentimientos a todo el mundo, solo algunos te conocen en profundidad. Te caracterizas por ser desconfiada y fría, pero cuando te relajas eres un ser sumamente amoroso y encantador.

Lobo: eres alguien sumamente pasional. Para ti, todo es blanco o negro; los grises no existen en tu vida. Eres arriesgado y eres capaz de dejar todo por la persona que amas. Tu impulsividad, en muchas ocasiones, te ha hecho sufrir grandes dolores de cabeza.

Luna: te caracterizas por ser una persona soñadora. Eres muy amable y generosa con todos los que se te presentan en tu camino. No sabes decir que "no" y detestas quedar mal con la gente. Tu palabra es sagrada y la cumples a raja tabla. No soportas las injusticas y la gente hipócrita.

Árbol: eres una persona extremadamente estructurada. No sabes bien lo que quieres en la vida y te cuesta mucho tomar decisiones. Te ahogas fácilmente en un vaso de agua. Debes aprender a relajarte y a disfrutar más de las pequeñas cosas, la vida es maravillosa si se la mira con los ojos correctos.

Rostro: eres alguien muy detallista y creativo. Tu inteligencia te hace sobresalir en cada lugar al que asistes. Aunque tu lo niegues, eres una fuente de admiración para muchas personas. Te gusta enfrentar nuevos desafíos y constantemente estás buscando poner a prueba tus habilidades.