La revelación de Messi sobre la MLS que revoluciona los Estados Unidos

Lionel Messi volvió a romper el silencio sobre su presente en el Barcelona y sorprendió a todos al hablar de su futuro. En una entrevista para Jordi Évole de La Sexta, el argentino confesó que la MLS es uno de los campeonatos que más le interesa para continuar su carrera, aunque descartó su llegada en un futuro próximo.

"Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, después si pasa o no, no lo sé. No pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé", reveló y agregó: "No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera"

Sus dichos retumbaron en Estados Unidos teniendo en cuenta que hubo franquicias que intentaron convencerlo en mercados pasados. David Beckham, uno de los socios principales del Inter Miami, habría ya contactado a Messi en septiembre de 2019 para ver la posibilidad de que el argentino llegara al equipo del sur de la Florida y se habrían visto en Barcelona.

Igualmente, según información de Mundo Deportivo, el rosarino estaría haciendo las delicias de otra entidad de la MLS: New York City, una aventura que, tal y como destacó el citado medio en su momento, estaría estrechamente ligada al posible desembarco de Messi en el Manchester City de Pep Guardiola.

Lo que no aclaró es si el plan es inmediato o a mediano plazo, ya que existen todavía los rumores de que podría ir al PSG o al Manchester City en el próximo mercado. De ser así, la MLS sería un último paso varios años más adelante en el camino.