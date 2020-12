No dejó nada a la imaginación: Lele Pons dejó a todos sin palabras en traje de baño

La intérprete de la canción "Se te nota", Lele Pons, viene en franco ascenso en su carrera como influencer y personalidad de internet gracias a sus constante trabajo en las distintas plataformas de streaming.



Dos de sus áreas de confort son la red social Instagram donde tiene más de 43 millones de seguidores y la plataforma de streaming YouTube, donde realiza su show “The Secret Life of The Lele Pons”.

Y no es para menos, ya que la ahijada de Chayanne posee varias y diferentes aptitudes para la vida de estrella; siendo celebridad de Internet, cantante, modelo, comediante, presentadora y youtuber.

La venezolana, nacionalizada estadounidense, ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de postales que han detenido el corazón de más de uno de sus seguidores, donde se la puede ver muy natural disfrutando de una piscina.

Los comentarios y elogios de sus millones de fans no se hicieron esperar, con mensajes como: 💋💋💋love you so much 💋💋💋💋 💋💋💋💋💋 💋, Tu traje de baño es otro nivel 😍 esta increíble y te queda sensacional 🔥 Eres la Diosa de la piscina, Woooow 😍🔥, Damn lele 😍😍.