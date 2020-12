Sin nada abajo: la foto de la hija de Stallone que dejó a todos boquiabiertos

La modelo y actriz norteamericana Sistine Stallone viene dando que hablar por su labor en las pasarelas hace un tiempo, sobre todo luego de su primer aparición en un fashion show para Chanel.



La segunda hija del matrimonio compuesto por Sylvester Stallone y Jenifer Flavin, ha sacado a relucir su estirpe actoral con su participación en el film de horror 47 Meters Down, dirigido por Johannes Roberts.



Aún habiendo incurrido en la industria cinematográfica Sistine Rose Stallone no ha dejado de lado su carrera en el modelaje, llegando incluso a protagonizar una portada de la revista Elle en su edición rusa.

Pero sin lugar a dudas donde más reluce su fama es en sus redes sociales, con miles de fans atentos a cada publicación que realiza, sobre todo en su cuenta de Instagram que posee más de 1,4 millones de seguidores.

En un posteo compartido recientemente Sistine Stallone sorprendió con su gran belleza a sus seguidores, quienes no dudaron en comentar con elogios la publicación: Hermosa 💓 😍 💋 💋 💋 💋, Why so fine🔥, juega conmigo, You are beautiful 😍😍😍; fueron algunos de los mensajes dedicados por los fans.