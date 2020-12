Con un escotado vestido: Mala Rodríguez se llevó todas las miradas

Mala Rodríguez es una de las cantantes españolas más bellas y exitosas. No hay modo de que pase desapercibida nunca. Su gran hermosura y su estilo aflamencado a la hora de cantar la hacen sobresalir en todos lados.

En su cuenta de Instagram la siguen cerca de un millón de personas que quedan fascinadas cada vez que da señales de vida. "Bienvenidos a mi habitación (welcome to my room)", es la descripción que redactó en su cuenta la cantante de 41 años. Allí comparte increíbles producciones de fotos, parte de rutina diaria y videos cantando que se llenan de likes rápidamente.

En las últimas horas, por motivo de la Navidad, la española le dedicó algunas canciones a los internautas y más de uno quedó boquiabierto al verla. Mala transmitió en vivo desde su cama con un imponente vestido negro escotado que se llevó todas las miradas.

"Más amor para toda mi gente linda. Felices fiestas os amo", escribió junto a los videos que dejó guardados y ya tienen más de 300 mil reproducciones cada uno. Los comentarios no tardaron en aparecer. "Gracias por éste año tan lindo, por compartir tantas cosas nuevas con nosotros, tus rutinas, entrevistas, shows, tiktok.. te conocemos un poquito más, ¡se aprecia tanto! Gracias por tu buena onda siempre, se te quiere", le escribió agradecida una de las usuarias.