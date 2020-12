Sin pantalón: Estocolmo de 'La Casa de Papel' revolucionó la red

Esther Acebo continúa dando de qué hablar con el increíble contenido que comparte en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram la siguen más de seis millones de personas que enloquecen cuando la madrileña de 37 años de edad da señales de vida.

Es una de las actrices españolas más bellas y de esto no hay dudas. Su prodigiosa figura no es producto del azar: Acebo es una gran amante del fitness y trabaja duro todos los días para esculpir su cuerpo.

La madrileña alcanzó fama internacional gracias a su participación en La Casa de Papel, la exitosa serie de Netflix que ya se está preparando para lanzar su quinta temporada. Allí interpretó en primer lugar a Mónica Gaztambide, pero se ganó el corazón de miles y miles de personas cuando se sumó a la banda del profesor como Estocolmo.

En las últimas horas sorprendió a los internautas con una increíble postal. "Our body is our experience (nuestro cuerpo es nuestra experiencia)", escribió en la publicación que cosechó más de 200 mil likes.