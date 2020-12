La conmovedora carta de Miguel Herrera para despedirse de la afición del América

Miguel Herrera dejó de ser director técnico del América y a través de las redes sociales mandó un mensaje de despedida. El entrenador confesó el enorme agradecimiento que siente hacia el club y la afición. Sin embargo, también aceptó marcharse con una deuda al no poder sumar algunos títulos más para las Águilas.

"A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y la afición se merecen", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En otro fragmento de la carta expresa: "La vida siempre da revanchas y yo por mi parte buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho". "Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos. Por lo que siempre estarán en mi corazón", agregó.

El América fue eliminado por las Chivas en los cuartos de final del Guardianes 2020, así como también se quedó en el camino en las semifinales de la Concachampions a manos del LAFC, partido en el que Herrera protagonizó una pelea con uno de los integrantes del cuerpo técnico estadounidense y le valió una dura sanción.

En este segundo paso como entrenador de las Águilas, el Piojo logró conquistar el título de Liga MX en el Apertura 2018, así como la Copa MX y el Campeón de Campeones en el 2019.