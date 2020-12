Se olvidó el pantalón: Lola Índigo muestra toda su belleza y deslumbra

Como te contamos algunos días atrás Lola Índigo protagonizó la portada de la revista “Women´s Healt”. En la publicación, aprovechó para contar parte de su tortuoso pasado y como fue el camino para reconciliarse con su cuerpo y aceptarse.

En aquel momento realizó una publicación en Instagram donde reflexionaba sobre su pasado, la relación con su cuerpo y como le costó finalmente reconciliarse y aceptarse tal y como es.

“Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings. He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad”, aseguraba Lola Índigo.

Tan solo unas horas atrás Lola ha compartido el resto de la producción fotográfica para Women´s Healt y se ha robado todas las miradas. La publicación fue acompañada del siguiente mensaje:” 💕 i’m coming home con un disco bajo el brazo siiiiii 💕”.

Por supuesto que las reacciones y los halagos no se hicieron esperar ante tal despliegue, incluso el trapero Pimp Flaco se atrevió a reaccionar, estos fueron algunos de los comentarios: Me encanta todo 💪💪, Bellisimaaaa❤️❤️❤️, tremenda cara de diosa opino, preciosa💗.