La inesperada reacción de Tom Brady a la eliminación de los New England Patriots

Los Patriots no estarán por primera vez en los Playoffs de la NFL desde la temporada 2008 y dos de los principales motivos para este fracaso serían la salida de Tom Brady, sigue con posibilidades de estar en Postemporada con Tampa Bay, y la gran cantidad de ausencias por el coronavirus.

Mientras que en New England se lamentan por la temporada perdida en este 2020, los Buccaneers están al borde de la clasificación a los Playoffs tras 13 años sin poder hacerlo y la concentración del legendario quarterback no está en otra parte que no sea en los Bucs. Incluso, si se trata de hablar del fracaso de Bill Belichick y compañía.

"Ellos (New England Patriots) tiene su propia situación y yo realmente estoy enfocado en cómo ser un mejor quarterback, en cómo debe ser mi ejecución. Realmente no son un oponente mío y aunque tengo muchos amigos allí, ellos están enfocadas en lo que tienen que hacer y yo estoy enfocado en lo que es mi trabajo", dijo Tom Brady.

También habló del gran juego que tuvieron los Bucs este domingo ante los Falcons, en donde dio mérito a todos sus compañeros: "Fue un gran aplomo por parte de todos. Todos aguantaron. Tuvimos un comienzo difícil, pero encontramos una manera de ganar. La defensa fue enorme, hizo algunas paradas importantes. Ofensivamente, todos hicieron un montón de jugadas diferentes".