Transparente: Demi Lovato desviste su interior y exterior en una publicación

Demetria Devonne Lovato, conocida artísticamente simplemente como Demi Lovato, se encuentra bajo los flashes de los paparazzis desde su más tierna juventud cuando era una chica Disney.



La artista de 28 años que fuera fundadora de Safehouse Records, junto con Nick Jonas suele mencionarse acerca de los derechos de las personas y la autodeterminación de los cuerpos; parada desde su propia experiencia tras haber sufrido ella misma desordenes alimenticios, suele realizar declaraciones sobre el valor del amor propio.



Pese a que quizás uno pensaría que la presión de ser una celebridad debe ser algo con lo que Demi ya debe estar acostumbrada a convivir, en más de una ocasión se ha referido al daño que hacen las críticas que se esgrimen sobre su cuerpo sobre todo en redes sociales como Instagram.



Hace algunas semanas atrás Demi Lovato invitó a la reflexión con este mensaje que reproduciremos para ustedes.

Fun fact: I never had boobs until I started eating what I wanted. My whole life I hated my small tittaayyys and then when I finally let go of my eating issues, I GOT THE BOOBS I WANTED!!! 😂😂 this is no push-up bra or boob-job y’all!!! IT’S ALL ME!! And you know what, they’re gonna change too!!! AND I’LL BE OKAY WITH THAT AS WELL!! But let this be a lesson y’all.. our bodies will do what they are SUPPOSED to when we let go of trying to control what it does for us. Oh the irony.... 💞 Did you have a similar experience when making peace with your eating issues?? I’d love to hear!!!

Dato curioso: nunca tuve pechos hasta que comencé a comer lo que quería. Toda mi vida odié mis pequeños tittaayyys y luego, cuando finalmente dejé de lado mis problemas de alimentación, ¡¡¡TENGO LOS PECHOS QUE QUERÍA !!! 😂😂 ¡¡¡Esto no es un sujetador push-up ni una operación! ¡¡TODO SOY YO !! ¡Y sabes qué, ellos también van a cambiar! ¡¡Y YO ESTARÉ BIEN CON ESO TAMBIÉN !! Pero que esto sea una lección para todos ustedes ... nuestros cuerpos harán lo que se supone que deben hacer cuando dejemos de intentar controlar lo que hace por nosotros. Oh, la ironía ... 💞 ¿Tuviste una experiencia similar al hacer las paces con tus problemas de alimentación? ¡Me encantaría escuchar!