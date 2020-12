De espaldas y en el mar: la foto de Rita Ora que enamoró a sus fans

Rita Ora no para de llamar la atención con su belleza. Es dueña de una gran hermosura que no escatima en enseñar en sus redes sociales. Allí, la siguen más de 16 millones de personas que están pendientes a cada movimiento de la artista británica.

Es una de las grandes referentes de la actualidad del género pop. Su potente voz es capaz de atravesar cualquier dispositivo y emocionar a cualquiera. Sus fanáticos enloquecen cada vez que lanza nuevo material.

Su salto a la fama fue de la mano del rapero Jay-Z, quien la hizo firmar un contrato con el sello Roc Nation en 2008. Hoy trabaja con la firma Atlantic Records con quien lanzó 'Your Song', 'Anywhere' y 'Let You Love Me'. Temas que se convirtieron rápidamente en grandes éxitos en todo el mundo.

Recientemente una cuenta de Instagram dedicada a la artista compartió una fotografía de ella que enamoró a todos en la web. Se la ve posando con un hermoso vestido coral mirando a la cámara y con el mar de fondo. "La última navidad en St. Barths", está escrito en la publicación que cosechó miles de halagos por parte de los seguidores de la cantante.