¿Comprometida? Hasta Kim Kardashian comentó esta publicación de Ariana Grande

La cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense -vaya currículum-, Ariana Grande, está acostumbrada a que todos los flashes se posen sobre ella; sin embargo esta vez es por una noticia que pocos dan en su vida.

Hace tan solo unas horas atrás Ariana ha realizado una publicación en su cuenta de la red social Instagram, a la cual ha respondido incluso la mismísima Kim Kardashian, felicitándola.



Pese a que cada vez que la actriz que supiera dar vida a Cat Valentine en la serie de Nickelodeon "Victorious" y luego en su secuela Sam & Cat realiza una publicación en redes sociales alborota a sus seguidores, esta vez el revuelo se encuentra bien justificado.

Es que Ariana Grande acaba de anunciar nada más ni nada menos que su compromiso con Dalton Gomez. Los felices novios parece que se han decidido a dar el siguiente paso, y lo han anunciado a través de una publicación de Instagram.

Con un escueto mensaje "forever n then some", que podría traducirse así como "para siempre y algo así" Ariana decidió comunicar su compromiso, por supuesto que acompañando la publicación de imágenes incluida una en la que se ve el lujoso anillo de compromiso. Ante esto incluso Kim Kardashian felicitó a la pareja con este bello mensaje: "Soooo happy for u guys!!! ✨💍 Love you!!!" (Muy feliz por ustedes!!!✨💍 los amo!!!)