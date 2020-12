Se olvidó la ropa: Rihanna impactó a todos sus fans con una nueva instantánea

Rihanna quien es conocida por ser la artista con más ventas digitales de todos los tiempos, y de hecho ostenta una marca en el libro Guinness de los récords por ello parece no tener límites en cuanto a belleza se trata.

Robyn Rihanna Fenty, es imparable y una de las pocas artistas a las que no les interesan en lo más mínimo lo que se diga de ella. De hecho se caracteriza por realizar publicaciones en Instagram al límite en el plano artístico.

Y si hay un plano en el que Rihanna impone tendencia es en la industria de la moda, marcando el estilo de outfits que luego todos replicarán incluso cuando se trata de ropa interior.

Esta vez, tan sólo algunas horas atrás la cantante, autora, diseñadora de moda, actriz y bailarina revolucionó completamente la red de la camarita compartiendo una instantánea en la que despliega toda su belleza.

Como es costumbre en tan solo minutos la publicación de Rihanna se llenó de miles de likes, reacciones y mensajes de amor y admiración, tales como: So fine 😍🔥, Sweet baby, 🍒 💋❤️💋 🎅🏾love u!!!!!!! Happy happpppy holidays to the queeeeen, Riri👅😍😍😍😍