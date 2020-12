“Argentina año 2021”: el video que se volvió viral en TikTok

El contenido en las redes sociales parece ser infinito e inagotable. En el último año, estas plataformas han sido de gran ayuda para el entretenimiento de grandes y jóvenes, en especial TikTok.

Es que esta plataforma china cuenta con videos cortos y fáciles de ver que hacen que la viralización sea cada vez más rápida. Así pasó con la última grabación subida por el usuario @soyandyolivera, cuenta con más de 108 mil de seguidores en la red social.

“Argentina año 2021” fue el título del video viral. El clip es una parodia sobre la inflación que hay en la actualidad del país y de la que será el próximo año.

El vídeo comienza con un joven entrando a un kiosco y pregunta el precio de un simple alfajor. Sin titubear, el kiosquero le responde que la golosina sale la exorbitante suma de $3500 pesos. El comprador, que es el usuario de la cuenta de TikTok, se queda pensado y se termina llevando el producto.

El vídeo viral de TikTok sobre "La Argentina del 2021". pic.twitter.com/laE7RBiU3S — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) December 19, 2020

A la hora de pagar, el TikToker le entrega $4000 pesos, al recibirlo el kiosquero le dice que no tiene cambio y le ofrece “Un caramelo por los $500” que sobran. A lo que le responde Andy Olivera: “No, no te hagas problema, por $500 pesos no pasa nada” y se va. El video viral de la Argentina finalmente superó los 262.5 mil likes y casi 3000 comentarios.