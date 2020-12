NHL: Oskar Lindblom ganó el partido de su vida y está libre de cáncer

Oskar Lindblom está libre de cáncer a poco más de un año de que el delantero de los Philadelphia Flyers fuera diagnosticado con una forma poco común de esta enfermedad de los huesos.

El jugador de 24 años anotó 18 puntos (11 goles, siete asistencias) en 30 partidos la temporada pasada antes de enterarse de que tenía Sarcoma de Ewing, cáncer que se produce frecuentemente en los huesos o alrededor de ellos. Generalmente comienza en las piernas, los huesos de la pelvis y los brazos.

Motivados por la presencia de Lindblom y su pelea, los Flyers terminaron con el cuarto mejor porcentaje de victorias en la Conferencia Este (.645), lo que les valió un lugar en la Primera Ronda de la Conferencia Este. Recibieron otro impulso cuando se anunció que estaba en su lista de 31 jugadores, para participar en las Eliminatorias de la Stanley Cup.

Lindblom le dio crédito al apoyo de sus compañeros de equipo y de la comunidad de hockey, por ayudarlo durante su tratamiento. "Ha sido todo", dijo. "Me hablaron como si todavía estuviera en el equipo, aunque no estuviera allí. Esas semanas difíciles, cuando me sentía tan mal y trataba de pensar en la vida, me llamaban, me enviaban mensajes de texto, me ayudaban a conseguir más energía. Me ayudaron durante todo el proceso ".

El joven jugador firmó un contrato de tres años y nueve millones de dólares, (valor promedio anual de tres millones) con los Flyers el 22 de julio. Ha anotado 57 puntos (30 goles, 27 asistencias) en 134 partidos, todos con Philadelphia. (NHL en Español)