Horario y cómo verlo: Golovkin y Szeremeta, uno de los combates más esperado del año

El kazajo Gennady Golovkin podrá seguir adentrándose en la historia del boxeo en los pesos medianos este viernes si logra su vigésima primera defensa exitosa contra el retador polaco Kamil Szeremeta en la Florida.

Dado que otra de las pelas más populares tendrá lugar el sábado (Canelo vs Smith), uno de los combates más esperado del año se llevará a cabo este viernes 18 de diciembre aproximadamente de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Golovkin, de 38 años (40-1-1, 35 nocauts), tratará de superar al estadounidense Bernard Hopkins para la mayor cantidad de defensas de la historia de las 160 libras si derrota al invicto Szeremeta (21-0, 5 nocauts), que se arriesgó a dañar la imagen del campeón a principios de esta semana al sugerir que Golovkin había pasado su mejor momento.

"Cualquier atleta tiene derecho a opinar", señaló Golovkin. "No puedo decir si está confundido. Pero la pelea del viernes mostrará si está confundido o no". "Incluso si supuestamente he pasado mi mejor momento, todavía me siento genial y estoy listo. Él está listo para una sorpresa".

Seminole Hard Rock.

La pelea a puerta cerrada en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, que se transmite en la plataforma de transmisión DAZN, se se deberá contar con una suscripción activa la servicio para verla, también es una oportunidad para que Golovkin recuerde a la audiencia mundial que sigue siendo de gran fuerza en la división.