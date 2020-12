Sin maquillaje: Mon Laferte posó para la cámara y sorprendió a todos

Mon Laferte es una de las artistas chilenas más exitosas y también, de las más bellas. Cada vez que comparte nuevo contenido en sus redes sociales sus fanáticos enloquecen y la llenan de likes y comentarios. Posee una asombrosa voz que es capaz de hacer emocionar hasta las personas más frías.

Su salto a la fama fue en 2003 gracias al reality televisivo 'Rojo fama contrafama'. Desde aquél momento su carrera no paró de ir en ascenso y hoy, es la cantante del país trasandino con mayor cantidad de nominaciones en la misma edición de los Grammy Latinos.

En sus redes Norma Monserrat Bustamante Laferte se muestra muy activa. Diariamente comparte contenido en Instagram para sus más de 3 millones de seguidores. Allí sus fanáticos pueden encontrar instantáneas de sus shows, grandiosas producciones de fotos y parte de su cotidianeidad.

En las últimas horas llamó la atención de todos al posar frente a la cámara al natural. "Hola, así soy en realidad sin nada de maquillaje", escribió en la publicación que ya cuenta con más de 100 mil likes. Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer.

"Sos una de las personas que me salvó en esta pandemia. Gracias", "Igual de diosa, como siempre. No importa lo que te pongas o lo que no, eres nuestra reina for ever", "Preciosa", "Una belleza de mujer", "Siempre diré que eres una diosa", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el posteo de la cantautora chilena de 37 años.