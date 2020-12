Sin azúcar: prepara unos deliciosos cupcakes ¡en 4 pasos!

Esta receta de chocolate sin azúcar son un capricho dulce con menos calorías al no llevar azúcar añadido. El chocolate es el que dará personalidad a estas magdalenas que tendrán un sabor convencional y estarán realmente impresionantes. Sin azúcar y algunos ingredientes más, conseguirás crear el perfecto cupcake.

Seguramente es uno de los dulces más tentadores, no vamos a decir que no engorda, porque todo engorda, pero al menos no añadimos ni azúcar ni mantequilla apunta y buen provecho.

Ingredientes:

Para el bizcocho

300 gramos de harina de trigo

250 ml de leche desnatada o un vaso

½ cucharadita de café en polvo

4 claras de huevo

3 cucharadas de cacao sin azúcar

1 cucharadita de levadura o polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de aceite de girasol

Edulcorante vegetal Stevia 2 cucharadas

Una pizca de sal

Para el glaseado

300 gramos de queso cremoso tipo Philadelphia Light

2 cucharadas de cacao sin azúcar

200 gramos de yogur desnatado cremoso ligero

Una cucharadita de edulcorante vegetal Stevia

Procedimiento:

Tamiza la harina, el bicarbonato y el polvo de hornear con ayuda de un colador. A continuación mezcla el chocolate en polvo con la harina, la media cucharadita de café en polvo, el edulcorante en polvo y la sal. Reserva estos ingredientes secos y ve con los líquidos.

En un bowl añade la leche desnatada, y el aceite de girasol. En otro recipiente separamos las claras de huevo.

Añade los ingredientes secos con los líquidos a falta de las claras de huevo, mezcla con la batidora estos ingredientes cuando tengas una textura homogénea añades las claras. Vierte en un molde y hornea por 20 minutos.

Para el glaseado mezcla en una batidora todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Introduce el glaseado en una manga y decora a tu gusto. Deja enfriar y ya tienes tus deliciosos cupcakes.