La decisión de David Price que le genera un gran problema a los Dodgers

David Price tomó la decisión de no jugar durante la Temporada 2020 de MLB, la cual hubiese sido su primera campaña con Dodgers de Los Ángeles. El pitcher no quiso arriesgar su salud ni la de su familia a un contagio de coronavirus (COVID-19) y, aunque se esperaba que pudiera ver acción, algunas informaciones indican que podría no jugar en 2021.

Dave Roberts, en una entrevista a Bill Plunkett de Orange County Register, reveló que no garantiza que el lanzador esté presente en la próxima temporada. El timonel sugirió que el pitcher aún se siente incierto sobre la situación de la pandemia de coronavirus y que espera saber su determinación final.

"David está muy en sintonía con lo que está sucediendo. Es muy inteligente. Conforme las cosas se vayan aclarando, tomará una decisión para él y su familia", expresó el mánager de los Dodgers.

Price se cruzó con un a un aficionado que le cuestionó sobre el tema y expresó que "su plan" es estar nuevamente en competencia. Pero el incremento de casos del virus en algunas ciudades de Estados Unidos está haciendo que cambie su decisión.

El sitio AlBat.com, recordó que con los Red Sox de Boston, durante el 2019, David Price consiguió un récord de 7-5 en ganados y perdidos, así como una efectividad de 4.28, en 22 aperturas. Ponchó a 128 oponentes y solamente regaló 32 bases por bolas en 107.1 entradas de labor.