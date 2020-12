Con un escotado top: Lady Gaga se llevó todos los suspiros

Lady Gaga no para de sorprender a sus fanáticos con los looks que elige para vestirse. Sus extravagantes outfits y su prodigiosa voz conquistaron el corazón de millones de personas en el mundo que siguen paso a paso su carrera musical.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, como figura en su documento, saltó a la fama en 2008 con el lanzamiento de su disco The Fame. En un primer momento no fue difundido por muchas emisoras radiales y Gaga se encargó de promocionarlo en todo Europa y Estados Unidos en pequeñas discotecas gays. Al año siguiente tuvo gran éxito comercial y se posicionó en primer lugar en numerosas listas. Desde allí, su carrera no paró de ir en ascenso.

A lo largo de los años, su trabajo ha sido citado como influencia e inspiración por grandes artistas como Miley Cyrus, Nicki Minaj y Cardi B. Chromatica es el último álbum que lanzó este año Gaga y cuenta con la colaboración de reconocidos cantantes internacionales como Ariana Grande y Elton John, entre otros.

En sus redes sociales se mantiene muy activa y cada vez que comparte nuevo material, sus fanáticos enloquecen. En las últimas horas, subió en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 45 millones de personas, una fotografía que dejó boquiabierto a más de uno. Junto a la instantánea compartió un pequeño fragmento de Sour Candy, el último tema que sacó junto a Blackpink.