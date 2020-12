Tras ser destrozado por la afición de Pumas, Alfredo Talavera escribió un sentido mensaje

Tras perder la gran final ante León, los fanáticos de Universitarios estallaron contra Alfredo Talavera, que en todo el torneo fue clave para Pumas, por su actuación en el encuentro disputado el domingo.

Muchos criticaron la decisión de Andrés Lillini en poner al experimentado arquero como titular, recordando que estuvo fuera de las canchas desde hace más de un mes. Indicaron que el titular debió ser Julio González, quien había demostrado un buen nivel en Liguilla, pero hubo otros que lo defendieron y buscaron calmar la furia.

Y, un día después, Talavera se dirigió a la afición auriazul en las redes sociales con un sentido mensaje: "Es difícil no conseguir el objetivo deseado , pero siempre se aprende y nos ayuda a trabajar más fuerte hasta conseguirlo. Gracias @pumasmx por ser esta gran familia y Gracias afición por el apoyo que nos mostraron a pesar de este año tan difícil...".

"No poderlos tener cerca nos dolió mucho, pero aun así su apoyo incondicional nos hizo acortar esa gran distancia! Me quedo con el excelente torneo que hizo todo el equipo, y seguro volveremos como siempre lo he dicho, dejando el corazón en la cancha! GOYA!", escribió.